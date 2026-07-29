Πέθανε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαίρη Νταλμάς

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, η ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς.

Η Μαίρη Νταλμάς γεννήθηκε στον Πειραιά και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το ελαφρό λαϊκό τραγούδι, το θέατρο και τον κινηματογράφο, με το όνομά της να γίνεται ευρέως γνωστό ιδιαίτερα κατά της δεκαετίες 1960 και 1970.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, χάρισε τη φωνή της σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ συμμετείχε και σε ορισμένες θεατρικές παραστάσεις.

Οι πιο γνωστές κινηματογραφικές της εμφανίσεις σημειώθηκαν τη δεκαετία του 1960 σε ταινίες όπως: «Το τεμπελόσκυλο», «Σπαραγμός» και «Ένα παιδί χωρίς όνομα».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ταυτίστηκε με την εποχή όπου η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη και πλέον αφήνει πίσω της μία σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με τον Πέτρο Αναγνωστάκη και χάρισε τη φωνή της σε λαϊκά τραγούδια όπως: «Η νύχτα βγάζει επίσκοπο», «Όποιος δεν έζησε φτωχός», «Παραλογίζομαι», «Και οι δυο παντρεμένοι» και «Ε! όχι δα».