Συνάντηση του Δημάρχου Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου με τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Ερωφίλη- Ίρις Κόλλια

Η προστασία και η ανάδειξη του μοναδικού αρχαιολογικού και πολιτιστικού πλούτου της Δυτικής Αχαΐας αποτελούν βασική προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής, καθώς συνδέονται άμεσα με τη διαφύλαξη της ιστορικής ταυτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος υποδέχτηκε το πρωί στο γραφείο του, τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Ερωφίλη- Ίρις Κόλλια με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και επιβεβαίωσε την κοινή πρόθεση για στενή συνεργασία σε θέματα που αφορούν την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και παρεμβάσεις για την ανάδειξη σημαντικών μνημείων που αποτυπώνουν τη μακραίωνη ιστορία του τόπου. Επίσης, αποφασίστηκε η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της σημαντικής επιτύμβιας στήλης που βρέθηκε πρόσφατα, με στόχο την προβολή ενός ακόμη σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος της περιοχής.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι η στενή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία και την αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, προς όφελος των πολιτών.

«Ο Δήμος μας διαθέτει έναν σπουδαίο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι αποκομμένος από την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι τα μνημεία να διασυνδεθούν με την τοπική κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, ώστε να αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα γνώσης και ανάπτυξης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας επιδιώκουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τα μνημεία μας, να διαμορφώσουμε επισκέψιμες διαδρομές και να προβάλλουμε την ιστορική ταυτότητα της περιοχής μας. Κι αυτό δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας απέναντι στην ιστορία, αλλά επένδυση στο μέλλον του τόπου μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης, ο Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Ηλίας Καμπέρος, ο αρχαιολόγος Βασίλης Αργυρόπουλος και ο εργαζόμενος στην Εφορεία, Ανδρέας Κωστόπουλος.