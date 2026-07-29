Στο νοσοκομείο του Ρίου ο 19χρονος από την Ηλεία με τα συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο διακομίστηκε ένας 19χρονος από την Ηλεία, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα που προκάλεσαν υποψίες για μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Ο νεαρός προσήλθε το βράδυ της Τρίτης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πύργου, έχοντας υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο.

Το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα και ο 19χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Λόγω της κλινικής εικόνας του και προκειμένου να πραγματοποιηθεί πληρέστερος και πιο εξειδικευμένος έλεγχος, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου.

Εκεί συνεχίζεται η διερεύνηση της αιτίας των συμπτωμάτων του, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκεφαλίτιδας ή μηνιγγίτιδας και να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.