Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση προς τιμήν των απόδημων Ναυπακτίων στο Ενετικό Λιμάνι

Σε μία ζεστή και συγκινητική βραδιά, ο Δήμος Ναυπακτίας και η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τίμησαν στο Ενετικό Λιμάνι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, τους ανθρώπους που, αν και ζουν μακριά από τη γενέτειρά τους, παραμένουν βαθιά συνδεδεμένοι με τον τόπο, την ιστορία και τις παραδόσεις του.

Στην καθιερωμένη πλέον εκδήλωση για τους απόδημους Ναυπακτίους, η Χορωδία Δημοτικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, υπό τη διεύθυνση του Παντελή Αναστασόπουλου, παρουσίασε ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα, γεμάτο ήχους, μνήμες και συναισθήματα. Την παραδοσιακή ορχήστρα αποτελούσαν ο Παναγιώτης Κοτρώτσος στο κλαρίνο, ο Βασίλης Αθανασιάς στο βιολί, ο Θεοδόσης Συκιώτης στο λαούτο, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στα κρουστά και ο Παντελής Αναστασόπουλος στο κανονάκι, ενώ στην αφήγηση ήταν ο ηθοποιός Γιώργος Κατσάμπας.

Δυναμική και ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των τμημάτων του Λαογραφικού Πολιτιστικού Χορευτικού Ομίλου Ναυπακτίας «Ο Ανεμογιάννης» και του Ναυπακτιακού Χορευτικού Ομίλου Φίλων Ελληνικής Παράδοσης «Ναυς». Με ζωντάνια, αυθεντικότητα και σεβασμό, οι χορευτές παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, αναδεικνύοντας μέσα από την κίνηση και τις εντυπωσιακές φορεσιές τον πλούτο, την ομορφιά και τη διαχρονική δύναμη του λαϊκού μας πολιτισμού.

Το θερμό χειροκρότημα του κοινού επιβεβαίωσε την ξεχωριστή απήχηση της βραδιάς που ήταν αφιερωμένη στις ρίζες και τη μνήμη.