Δύο περιστατικά πνιγμού με σουβλάκι- Νεκρή μία 74χρονη, σώθηκε η δεύτερη

Τραγική κατάληξη είχε το γεύμα μιας 74χρονης γυναίκας σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Λαμίας, το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

Η ηλικιωμένη έτρωγε σουβλάκι όταν παρουσίασε πνιγμονή από τροφή και έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κομμάτι κρέατος φέρεται να έφραξε τον αεραγωγό της.

Οι εργαζόμενοι του καταστήματος αντέδρασαν άμεσα και επιχείρησαν να τη βοηθήσουν εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ. Στην προσπάθεια συμμετείχαν και άνθρωποι από γειτονικές επιχειρήσεις, οι οποίοι προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης και μετέφεραν εσπευσμένα την 74χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη 28 Ιουλίου, είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στο Καρπενήσι. Μια ηλικιωμένη παρουσίασε επίσης πνιγμονή την ώρα που έτρωγε, ωστόσο στην περίπτωσή της η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών αποδείχθηκε σωτήρια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου και επέζησε, όπως αναφέρει το Star Κεντρικής Ελλάδας.