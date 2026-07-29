Παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας στο αλιευτικό καταφύγιο Ακράτας - Οι εργασίες διακόπηκαν μετά από καταγγελία

Σε εργασίες καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου στο λιμανάκι που βρίσκεται Κρυονέρι της Ακράτας προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης 29-7, συνεργεία με εντολή της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή και απειλεί την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, με βάση έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η εντολή υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, αφού προηγουμένως είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ειδικής κινητοποίησης) ο μικρός λιμένας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά το πρωί της Τετάρτης 29-7 και αφού είχαν ληφθεί δείγματα των στάσιμων νερών της περιοχής, η Π.Ε. Αχαΐας είχε προβλέψει να γίνει παράλληλα και ψεκασμός κατά των κουνουπιών, καθώς η κατάσταση είχε επιβαρύνει την θαλάσσια ζώνη και εν γένει την περιοχή.

Ωστόσο, με παρέμβαση του Υπολιμενάρχη της περιοχής και την διαβίβαση μιας καθ' όλα αβάσιμης και αστήρικτης καταγγελίας προς την Εισαγγελία για "εργασίες εκβάθυνσης" που δήθεν γίνονται στο σημείο, οι εργασίες διακόπηκαν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης ενημερώθηκε και απέστειλε άμεσα επείγον έγγραφο προς την Εισαγγελία Καλαβρύτων, ώστε να ανακληθεί η παύση εργασιών και να προχωρήσει ο καθαρισμός άμεσα.

Όπως δηλώνει ο κ. Ζαΐμης: "Εμείς ως Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας προχωρούμε σε μια απολύτως νόμιμη διαδικασία καθαρισμού στον λιμενίσκο της περιοχής που έχει μετατραπεί σε έναν επικίνδυνο βάλτο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στο Κρυονέρι της Ακράτας. Υπήρξε μια αστήρικτη, εντελώς αβάσιμη καταγγελία ότι γίνεται εκβάθυνση του λιμένα, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, με αποτέλεσμα να γίνει παύση των εργασιών. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε διαπραγμάτευση με κανέναν για να προστατεύσουμε την Δημόσια Υγεία και δεν πρόκειται να το κάνουμε.

Οι εργασίες διακόπηκαν δυστυχώς με μια διαδικασία εντελώς έωλη, αφού για να καταλάβει κανείς την προχειρότητα η οικεία λιμενική υπηρεσία έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει ην Κτηματική Υπηρεσία που δεν έχει καμία μα καμία αρμοδιότητα...".

Ο κ. Ζαΐμης συμπλήρωσε πως αναμένει την θετική απάντηση της Εισαγγελίας Καλαβρύτων για να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού από φύκια και άλλα υλικά που έχουν "φράξει" την ροή των υδάτων στον λιμένα.

Όπως διαβεβαίωσε: "Εμείς πρώτα απ’ όλους λογοδοτούμε στους πολίτες και πρέπει να τους προστατεύσουμε, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τον καθαρισμό και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω μέχρι αυτό να γίνει".