Θλίψη στην Ηλεία: Πέθανε στα 40 του ο πυροσβέστης Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Ηλεία ο πρόωρος θάνατος του πυροσβέστη Θανάση Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η απώλειά του σκόρπισε βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου και στην τοπική κοινωνία του Κουζουλίου Αμπελώνα, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος βρισκόταν σταθερά στην πρώτη γραμμή ως μάχιμος πυροσβέστης. Οι συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν ως έναν ευγενικό και χαμογελαστό άνθρωπο, πάντα πρόθυμο να προσφέρει και να σταθεί δίπλα στους άλλους.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον αθλητισμό. Για περίπου δέκα χρόνια αγωνίστηκε στην ομάδα μπάσκετ του Ίφιτου Πύργου, ενώ συμμετείχε και στις αθλητικές ομάδες της Πυροσβεστικής στην Ηλεία. Αγαπούσε επίσης τον παραδοσιακό χορό και είχε λάβει μέρος σε δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων.

Ο Ίφιτος Πύργου αποχαιρέτησε τον επί σειρά ετών αθλητή του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι υπήρξε κάτι περισσότερο από συμπαίκτης: ένας αδελφός που θα παραμείνει στη μνήμη της ομάδας.

Ο 40χρονος αφήνει πίσω του τη μικρή κόρη του, τη μητέρα του, τις δύο αδελφές του, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.