Το «κρέας»… μιας σκοτεινής επαρχίας: Η ταινία του Δημήτρη Νάκου προβλήθηκε στο αίθριο του νέου Δημαρχείου

Οι σινεφίλ της Πάτρας το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026 απόλαυσαν στο προαύλιο του νέου δημαρχείου (παλαιό Αρσάκειο) το φιλμ «Κρέας», την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Νάκου, μέσα από την οποία αναδείχθηκε έντονα το στοιχείο του κοινωνικού ρεαλισμού, με το δυνατό σενάριο, τις εκπληκτικές ερμηνείες και την υποβλητική ατμόσφαιρα, να κυριαρχούν.

Εικόνες με έντονα στοιχεία σύγχρονου φιλμ νουάρ και μηνύματα που «ακουμπάνε» τις κλειστές ελληνικές κοινωνίες, τη διαφθορά και την ένοχη σιωπή, «πέρασαν» από τη μεγάλη οθόνη της ενότητας του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Η ελληνική επαρχία ήρθε στο προσκήνιο μέσα από την σκηνοθετική οπτική του Δημήτρη Νάκου, ο οποίος ακολούθησε τον ήρωά του, με αφετηρία τις προετοιμασίες του για τα εγκαίνια του νέου του κρεοπωλείου.

Κεντρικό πρόσωπο στην ταινία ο Τάκης, ένας κτηνοτρόφος σε ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Έντιμος και συγχρόνως μικροαπατεώνας. Νομοταγής και συγχρόνως παραβατικός. «Υπόδειγμα» ηθικής και… ενδεχομένως όχι.

Όλα αυτά έγιναν πιο αθέατα απ’ ότι ήταν, όταν την παραμονή των εγκαινίων ο γιός του σκοτώνει τον γείτονά τους για μια διεκδίκηση γης, με μάρτυρα έναν νεαρό αλλοδαπό εργάτη, πυροδοτώντας μια σκοτεινή ιστορία συγκάλυψης…

Η ταινία βραβεύτηκε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και έχει προβληθεί στο Μονπελιέ (Cinémed), όπου κέρδισε το Βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης, στις Βρυξέλλες (Cinema Med), την Τεργέστη (36ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου), το Βερολίνο, τη Γλασκώβη, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Η ταινία θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στις 9.30 στο Άνω Καστρίτσι (Δημοτικό Σχολείο) και την Κυριακή 2 Αυγούστου στο θέατρο της Κρήνης.

Φωτογραφία: Γιώργος Βαλσαμής, Μουσική: Κωνσταντής Πιστιόλης.

Πρωταγωνιστούν οι: Ακύλλας Καραζήσης, Κώστας Νικούλι, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ναταλία Σουίφτ.

• Κατάλληλη για άνω των 15 ετών.

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