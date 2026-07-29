Καλόγρια: Νεκρός 76χρονος που είχε πάει για μπάνιο

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στην παραλία της Καλόγριας, στην Αχαΐα, με θύμα έναν άνδρα ηλικίας 76 ετών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την κινητοποίηση που ακολούθησε, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.
Οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 76χρονος έχασε τη ζωή του.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το εάν αντιμετώπισε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
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