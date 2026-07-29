Κάλεσε το 112 και την εντόπισαν: Επιχείρηση διάσωσης 23χρονης στην Κέρκυρα

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μιας 23χρονης Γαλλίδας στην Κέρκυρα, η οποία έχασε τον προσανατολισμό της ενώ κινούνταν σε δύσβατο μονοπάτι στην περιοχή του Αγίου Γόρδη, στη Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων.

Η νεαρή ειδοποίησε το 112 και, χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της κλήσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να προσδιορίσουν το σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί της Τετάρτης. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων, ενώ συνέδραμε και ομάδα της 15ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, εντόπισαν την 23χρονη και τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμη περιοχή. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η Γαλλίδα είναι καλά στην υγεία της και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.