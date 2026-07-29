Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στις φλόγες- Υπηρετούσαν στην Αγία Φωτεινή

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νέους, ηλικίας 27 και 23 ετών.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πυροσβεστικό όχημά τους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, όταν το πύρινο μέτωπο άλλαξε γρήγορα κατεύθυνση εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παγιδεύτηκαν, ενώ αναμένεται να εξεταστεί η πορεία του οχήματος και η αιφνίδια εξάπλωση της πυρκαγιάς.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Όπως επισημαίνεται, οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η ηγεσία του Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους οικείους τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφη Βουβουράκη, οι πυροσβέστες εντοπίστηκαν στον δρόμο προς τις Μέλαμπες. Ο ίδιος ανέφερε ότι δύο πολίτες, οι οποίοι βοηθούσαν στην προσπάθεια κατάσβεσης, έχουν τραυματιστεί.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η φωτιά κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις και έχει πλησιάσει τα πρώτα σπίτια. Στην περιοχή καταγράφονται ριπές ανέμου που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τόσο τις επίγειες όσο και τις εναέριες επιχειρήσεις.

Στο πεδίο έχουν αναπτυχθεί 125 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Μέσω του 112 δόθηκαν διαδοχικές εντολές απομάκρυνσης από την Κρύα Βρύση, τα Σακτούρια και τις Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Αντίστοιχα μηνύματα εστάλησαν για τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο, ενώ οι πολίτες στην Τριόπετρα κλήθηκαν να κινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς τον Κεραμέ.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.