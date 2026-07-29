Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 30-7 έως 5-8-2026

Η μοναδική ουσιαστικά ταινία της νέας εβδομάδας είναι η καινούρια υπερπαραγωγή της Μάρβελ, "Spider-Man: Brand New Day" με τον Τομ Χόλαντ που ξεκίνησε να προβάλλεται από την Τετάρτη 29-7

To πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 30-7 έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 20.00 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 18.50 και στις 22.00 καθημερινά "Spider-Man: Brand New Day-Spider-Man: Καινούρια Μέρα" Είναι μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ για τον Peter Parker. Η πλήρης αφοσίωσή του στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν τον θυμάται, και η πίεση που νιώθει βλέποντας τους παλιούς του φίλους να προχωρούν στη ζωή τους χωρίς αυτόν, πυροδοτεί μια αλλαγή στον Peter, την οποία ίσως και να μην έχει τη δύναμη να ελέγξει. Όμως, αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να είναι και το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει μια συγκλονιστική νέα απειλή για την πόλη και τους αγαπημένους του - έναν πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί καν να δει. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Peter Parker, εκείνος όμως δεν έχει ξεχάσει κανέναν. Καταλληλότητα: Κ12. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29/7/2026. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Destin Daniel Cretton. Παίζουν οι ηθοποιοί: Tom Holland που υποδύεται για 4η φορά τον υπερήρωα, άνθρωπο-αράχνη, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo. Διάρκεια: 145 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 19.00 και στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 20.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.00 και στις 21.30 καθημερινά "Οδύσσεια-The Odyssey" Η νέα ταινία του τιμημένου με Όσκαρ δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν, "Οδύσσεια", είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα) εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 172 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16/7/2026. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Christopher Nolan (Οπενχάιμερ). Παίζουν οι ηθοποιοί: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elliot Page, Charlize Theron, John Leguizamo-Τζον Λεγκουιζάμο, Robert Pattinson ως Αντίνοος ενώ εμφανίζεται και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννη Κοκιασμένος. Τον Οδυσσέα είχαν υποδυθεί κατά το παρελθόν ηθοποιοί όπως ο αείμνηστος Κερκ Ντάγκλας και ο Αρμάν Ασάντ. Γυρίσματα έλαβαν χώρα και στη νότια Πελοπόννησο. Ένα από τα σημεία ήταν και το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το φιλμ που έχει κοστίσει 250 εκατ. δολάρια, "σκίζει" εισπρακτικά. Έχει ήδη φτάσει τα 667 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας η «Οδύσσεια» έχει κόψει έως και 26/7/2026, 408.758 εισιτήρια όπως είδαμε στον πίνακα του box office στο flix.gr.

Αίθουσα 3 στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures που έχει σαρώσει στα ταμεία παγκοσμίως με τις εισπράξεις να ξεπερνούν πλέον το 1 δις δολάρια. Στη χώρα μας το «Toy Story 5» έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 26 Ιουλίου 2026, 252.640 εισιτήρια. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.

Αίθουσα 6 στις 18.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Βαϊάνα" Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2016, η Βαϊάνα (η Αυστραλή Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (ο Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy και Tony Award, Thomas Kail («Hamilton»), σε παραγωγή των Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia και Lin-Manuel Miranda, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth και Auliʻi Cravalho, η οποία έδωσε τη φωνή της στη Βαϊάνα στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Βαϊάνα» και «Βαϊάνα 2». Απολαύστε τις υπέροχες κινηματογραφικές εικόνες, τους ήχους και τα τραγούδια της ταινίας «Βαϊάνα» στις αίθουσες ενώ στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια θα ακούσετε τη Μαρίνα Σάττι & τον Μιχάλη Κουινέλη.



Διανομή από: FEELGOOD. Διάρκεια: 115 λεπτά. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει έως & τις 26-7-2026, 53.192 εισιτήρια πανελλαδικά. Στο εξωτερικό, οι εισπράξεις της ταινίας "Moana-Βαϊάνα" έχουν φτάσει τα 230,9 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.