Δήμος Πατρέων: Αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης στη Ροδινή

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης οικοπέδου στη Ροδινή, που αφορά τη διάνοιξη δρόμου προς την παραλία.

Η Δημοτική Αρχή, με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η απόρριψη της πρότασής της από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο και σε καθυστέρηση του έργου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Οι παρατάξεις των Σβόλη, Αϊβαλή, Ψωμά για μια ακόμη φορά, λόγω της τυφλής αντιπολιτευτικής τους στάσης θα βάλουν τους πατρινούς να πληρώσουν πολλαπλάσια και θα στερήσουν μια περιοχή από τις αναγκαίες διανοίξεις.

Στο θέμα 7 του Δημοτικού Συμβουλίου (29-7-2026) σύσσωμη η αντιπολίτευση αρνήθηκε να δοθεί αποζημίωση 300.000€ (σε 4 δόσεις, με εξώδικο καθορισμό αποζημίωσης) για τη διάνοιξη δρόμου στη Ρόδινη, την ώρα που η εμπορική του αξία είναι περίπου 390.000€.

Τώρα λοιπόν ο Δήμος Πατρέων, ο Πατραϊκός λαός δηλαδή, θα κληθούν να πληρώσουν την αξία που θα καθορίσουν τα δικαστήρια.

Ως τότε ο δρόμος που δίνει πρόσβαση στην παραλία της Ροδινής δεν θα διανοιχτεί!".