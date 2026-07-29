Τις κατασκηνώσεις του Αγίου Γερβασίου στα Συχαινά επισκέφθηκε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος

Συνεχίζεται το άγιο έργο του Οσίου και Θεοφόρου πατρὸς ημών Γερβασίου, του εν Πάτραις, στον ευαίσθητο τομέα της νεότητος, στον οποίο εξαιρέτως εργάστηκε, ο ηγιασμένος των Πατρών διδάσκαλος, αναφέρει ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών.

Πλῆθος παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου καὶ Φοιτητές, ἀγόρια καὶ κορίτσια, σὲ ξεχωριστὲς περιόδους, ἀπολαμβάνουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐλογία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στὸν εὐλογημένο χῶρο ποὺ πότισε μὲ τὸν ἱδρῶτα του ὁ Ὅσιος Γερβάσιος, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται ὁ τάφος του καὶ φυλάσσονται τὰ χαριτόβρυτα Λείψανά του.

Ὑπεύθυνος τῶν κατασκηνώσεων εἶναι ο Ιεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν Διάκονο Γερβάσιο καὶ ἄλλους συνεργάτες, ἔχουν καὶ τὴν εὐθύνη λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

Τὶς κατασκηνώσεις επισκέφθηκε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος & ανέπεμψε δέηση στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου εἶναι θησαυρισμένα τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, μίλησε στὰ παιδιὰ μὲ ἀγάπη πατρικὴ καὶ εὐλόγησε τὴν τράπεζα.

Ἡ φετινή κατασκηνωτική περίοδος εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Νὰ σημειώσουμε, ὅτι ὁ Ὅσιος Γερβάσιος τῶν Πατρῶν εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῶν ὀργανωμένων Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐφήρμοσε παιδαγωγικὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ἔχει πάντοτε καὶ ἰδιαιτέρως σήμερα ἐπικαιρότητα.

Ἡ ἵδρυση λ.χ. Νηπιαγωγείων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη (1923), ήταν πρωτοποριακὴ κίνηση καὶ ἰδέα, ποὺ ἐφαρμόστηκε στὴν Πάτρα, ἀπὸ τὸν Ὅσιο Γερβάσιο.

*Οι φωτ. εστάλησαν από τη Μητρόπολη Πατρών.