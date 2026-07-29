Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton).

Ειδικότερα τα στελέχη της ΔΑΕΕ, που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, συνέλαβαν τρεις άνδρες, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έπειτα από συστηματική και μεθοδική ανακριτική έρευνα, αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και σε βάρος τους εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση πλησίον και εντός του ‘Αλσους Ιλισίων, στην οποία συμμετείχε ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από δέκα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, ημεδαποί, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής ανακριτικής έρευνας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της στενής συνεργασίας της ΔΑΕΕ με τις συναρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει με συνέπεια και επαγγελματισμό την αποστολή της, αξιοποιώντας σύγχρονες ανακριτικές μεθόδους και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό μέσο, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης κάθε πυρκαγιάς και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών», επισημαίνεται από την Πυροσβεστική.