Ο Δήμος Καλαβρύτων υποδέχεται τον Αύγουστο μ’ ένα τετραήμερο σπουδαίων πολιτιστικών εκδηλώσεων

Με σημαντικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων η μεγάλη συναυλία των Γιώργου Χατζηνάσιου και Στέφανου Κορκολή στην κεντρική πλατεία Πετμεζαίων στα Καλάβρυτα το βράδυ της Παρασκευής 31-7 και η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» από το σχήμα Άρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας το Σάββατο 1-8 στο Σκεπαστό, συνεχίζεται τις επόμενες μέρες το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025» που οργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων.

«Οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις μας, υπό τον τίτλο ‘Πολιτιστικό Καλοκαίρι’, έχουν καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός πολιτισμού, ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης για τους δημότες και τους επισκέπτες μας. Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή προς όλους. Ελάτε να γίνετε μέρος αυτού του ξεχωριστού ταξιδιού που περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές, Θέατρο Σκιών, βιβλιοπαρουσιάσεις και κάθε μορφή πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Τις επόμενες μέρες:

ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ – ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (9.30 μ.μ.) στην πλατεία Πετμεζαίων στα Καλάβρυτα -μ’ ελεύθερη είσοδο- δύο κορυφαίοι συνθέτες και πιανίστες, δύο σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής, συναντώνται επί σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, συγκίνηση και αγαπημένες μελωδίες.

Μαζί τους η εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη και ο Άγγελος Ανδριανός.

«Ο ΕΠΙΕΘΩΡΗΤΗΣ» ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Σκεπαστού, απ’ το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης, πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως τα «άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ, έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε εκεί για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο, με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Όταν ο Χλεστιακόφ αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση αποφασίζει να την εκμεταλλευτεί παριστάνοντας τον επιθεωρητή. Ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι να σπεύσουν να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές της παράστασης: μετάφραση - διασκευή - δραματουργική επεξεργασία -σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος, σκηνογραφία - ενδυματολογία: Κέννυ Μακ Λέλλαν , κινησιολογία: Καμίλο Μπεντακόρ, σύνθεση μουσικής: Γιώργος Τριανταφύλλου, διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Χριστίνα Αναγνώστου, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και Ελιάννα Παπαυγέρη.

«ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ»

Το Σάββατο 1η Αυγούστου, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Χελμού η εκδήλωση «Κώστας Κουτσουρής: ο καλλιτέχνης, ο αντιστασιακός, ο άνθρωπος». Εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο Καλαβρυτινό ζωγράφο Κώστα Κουτσουρή -σε συνεργασία με το Μουσείο Ζακύνθου- από τον όμιλο ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.

«ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»

Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, στις 8.30 μ.μ. στον Σταθμό του Οδοντωτού Στα Καλάβρυτα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Αναστασίας Ευσταθίου που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ηδύφωνο. Πρόκειται για την ιστορία του τρένου διανθισμένη με μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία.

Φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού. Το βιβλίο έρχεται σε μια εποχή απαξίωσης των μαζικών μέσων μεταφοράς και ιδιαίτερα των σιδηροδρόμων. Η πένα, όμως, πρέπει να επιμένει να συνδαυλίζει τη μνήμη και τη συνείδηση στους δύστυχους καιρούς...

Ο δε Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, με αφορμή το γεγονός ότι το σύνολο των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι αφιερωμένο στα 130 χρόνια του Οδοντωτού, έχει επισημάνει ότι «διαμηνύουμε μέσα και απ’ τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλά μια αμαξοστοιχία σε ράγες, είναι πολύ περισσότερο πνεύμονας ζωής, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Είναι κομμάτι της ταυτότητας μας το οποίο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ν’ ακυρώσει, καταργήσει ή συρρικνώσει».

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Καλαβρύτων έρχεται μια δυναμική, σύγχρονη γιορτή που συνδυάζει την τέχνη, τη μουσική, την κίνηση και το χορό. «Ντυθείτε στα λευκά κι ελάτε να δημιουργήσουμε μια εντυπωσιακή, πολύχρωμη εμπειρία για όλους!», είναι το μήνυμα των διοργανωτών σε μικρούς και μεγάλους.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ, ΣΙΝΕΜΑ

Από το Δημοτικό Σχολείο Βιλιβίνας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 μ.μ. και το Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου την Τρίτη 4 Αυγούστου -την ίδια ώρα- ξεκινούν οι φετινές παραστάσεις Καραγκιόζη από το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας του Κώστα Μακρή.

Επίσης, από την Δευτέρα 3 Αυγούστου η πλατεία Χελμού, για τρίτη χρονιά μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, σε σημείο προβολής κινηματογραφικών ταινιών για μικρούς και μεγάλους. Πρώτη ταινία την Δευτέρα το «September Says» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ariane Labed (ώρα προβολής 9 μ.μ.).

*Την Κυριακή 9 Αυγούστου (9 μ.μ.), στην καθιερωμένη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821, θα εμφανιστούν φέτος η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026» του Δήμου Καλαβρύτων στην ιστοσελίδα https://cul.kalavrita.gr/