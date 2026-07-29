Πάτρα: Στις 25 και 26-8 μεταφέρονται οι παραστάσεις του έργου «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων»

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι οι αναβληθείσες παραστάσεις του έργου «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου.

Τι ισχύει με τα εισιτήρια:

Οι κάτοχοι των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα ειδοποιηθούν από την παραγωγή με γραπτό μήνυμα και email. Οι κάτοχοι εισιτηρίων από φυσικά σημεία προπώλησης, πρέπει να απευθυνθούν σε αυτά.

Οι μεταβολές των εισιτηρίων έχουν ως εξής: Τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου, «μεταφέρονται» και ισχύουν αυτόματα, για την παράσταση της Τρίτης 25 Αυγούστου.

Αντίστοιχα, οι κάτοχοι εισιτηρίων για την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη.

Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο Υπηρέτης δύο αφεντάδων» έχει ανέβει σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα με τον αγαπητό Αιγιώτη ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.