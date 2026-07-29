Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: «Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος»

«Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα για τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.

Κάνει λόγο για «εξαιρετικά δύσκολη ημέρα» για το Σώμα, τονίζοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος» στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών, καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Επεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».