Α. Παναγιωτόπουλος: «Να επαναπροκηρυχθεί άμεσα ο διαγωνισμός για την πορθμειακή γραμμή Αιγίου-Αγίου Νικολάου Φωκίδας με επέκταση προς Γαλαξίδι και Ιτέα»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ζητώντας την άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την επαναλειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αίγιο – Τριζόνια – Άγιος Νικόλαος Φωκίδας – Γαλαξίδι – Ιτέα, καθώς και την ένταξή της στο καθεστώς των επιδοτούμενων άγονων γραμμών.

Όπως τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η συγκεκριμένη θαλάσσια σύνδεση αποτελεί μια κρίσιμη αναπτυξιακή υποδομή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την Αχαΐα, τη Φωκίδα και συνολικά τον Κορινθιακό Κόλπο.

Η επαναλειτουργία της γραμμής είναι ένα διαχρονικό, δίκαιο και καθολικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών. Είναι ένα αίτημα που ενώνει την Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, τους επαγγελματίες και τους πολίτες των δύο Περιφερειών.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επισημαίνει ότι η προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη, γεγονός όμως που δεν πρέπει να οδηγήσει στην εγκατάλειψη του εγχειρήματος. Αντίθετα, το Υπουργείο οφείλει να επανασχεδιάσει τους όρους της προκήρυξης, ώστε να καταστούν ελκυστικοί για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και να διασφαλιστεί η επιτυχής επαναλειτουργία της γραμμής.

Παράλληλα, τονίζει ότι η ένταξη της γραμμής στο καθεστώς των επιδοτούμενων άγονων γραμμών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη και μακροχρόνια λειτουργία της, διασφαλίζοντας αξιόπιστα και σταθερά δρομολόγια προς όφελος κατοίκων, εργαζομένων, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, να παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας και να διασφαλίσει ότι η πορθμειακή γραμμή Αιγίου – Φωκίδας θα επανέλθει σε σταθερή και μόνιμη λειτουργία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και στις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών.