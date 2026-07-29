Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Θεοδώρα (Λόλα)

Τα αδέλφια του: Γιώργος Τριανταφύλλου, Αικατερίνη χήρα Μαρ. Τριανταφύλλου

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝ. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά του: Μαρία και Παναγιώτης Φωτομάρας, Παναγιώτης και Φωτεινή Καλφαγιάννη, Αναστάσιος και Πηνελόπη Καλφαγιάννη

Τα εγγόνια του: Ελένη και Δημήτρης, Αναστάσιος, Νικόλαος, Ευτάγγελος, Βασίλειος και Λίτσα, Πολυξένη

Η αδελφή του: Σταυρούλα χήρα Βασ. Γκότση

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Θρασύμβουλος, Χρυσάνθη

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-7-2026 & ΏΡΑ 12.30 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.00 μ.

Ο Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:

ΤΙΜΟΛΕΩΝ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΠΑΤΟΥΧΑ

ΕΤΩΝ 37

Κηδεύουμε την Πέμπτη 30- 7-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου (Νεκροταφείο) Αγίου Βασιλείου Ρίου.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΙΑΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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