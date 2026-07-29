Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Θεοδώρα (Λόλα)
Τα αδέλφια του: Γιώργος Τριανταφύλλου, Αικατερίνη χήρα Μαρ. Τριανταφύλλου
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝ. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά του: Μαρία και Παναγιώτης Φωτομάρας, Παναγιώτης και Φωτεινή Καλφαγιάννη, Αναστάσιος και Πηνελόπη Καλφαγιάννη
Τα εγγόνια του: Ελένη και Δημήτρης, Αναστάσιος, Νικόλαος, Ευτάγγελος, Βασίλειος και Λίτσα, Πολυξένη
Η αδελφή του: Σταυρούλα χήρα Βασ. Γκότση
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Θρασύμβουλος, Χρυσάνθη
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-7-2026 & ΏΡΑ 12.30 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.00 μ.
Ο Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΤΙΜΟΛΕΩΝ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΠΑΤΟΥΧΑ
ΕΤΩΝ 37
Κηδεύουμε την Πέμπτη 30- 7-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου (Νεκροταφείο) Αγίου Βασιλείου Ρίου.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΙΑΜΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΒΕΖΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Εβίτα Γκόλα και Γιώργος Σμυρίλιος
Τα εγγόνια της: Έλλη, Φοίβος
Τα ανίψια της
Οι αγαπημένες της εξαδέλφες
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 79
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία & Παναγιώτης Κόγκος
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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