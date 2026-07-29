Μετάλλια, ρεκόρ και προσδοκίες για το μέλλον από τους Αχαιούς στην Καβάλα

Διεθνής συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος
Στην Ελευθερούπολη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η φετινή διεθνής συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος για αθλήτριες και αθλητές κάτω των 18 ετών, που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι.
Η δράση και από τη δεύτερη και τελευταία μέρα της διοργάνωσης έκρυβε συγκινήσεις για τους 5 Αχαιούς που αγωνίστηκαν, καθώς είχαν πέντε θέσεις στην πρώτη τριάδα.
Τη 2η μερα ξεχώρισερ το νταμπλ του Αιγιώτη Παν, Σαμίκου. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 400μ., εμπ, με 54.04. Η επίδοσή του είναι νέο Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο αγώνισμα (Κ18), 4ο (!) που καταρρίπτει φέτος (το πήρε 57.03 και το έχει φτάσει 54.03)!
Αναλυτικά ο απολογισμός της:
* 2ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας) στα 400μ., εμπ, με 54.04 .
* 2η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 10.1731.
* 2η Νάσια Οικονομοπούλου (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.79w.
* 3ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας) με την 4Χ400μ. εκτός συναγωνισμού σε 3.28.69.
* 3ος (6ος καθώς ήταν εκτός συναγωνισμού) Ευθύμης Σταυρόπουλος (Αίολος) στα 3.000μ. με 9.07.41.
* 4ος (εκτός συναγωνισμού) ο Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. με 15.0 (w +3.2).
Ευθύμης Σταυρόπουλος
Ανθή Αγγελάτου
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