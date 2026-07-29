Νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου - Εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους.

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν δύο νεκροί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νέους, ηλικίας 27 και 23 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για δύο πυροσβέστες, κατά πάσα πιθανότητα εποχικοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πυροσβεστικό όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και την επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο επιχειρούν 5 ασθενοφόρα και εκτός από την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες.

Πυροσβεστική: «Είναι μία πολύ επικίνδυνη φωτιά»

«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο μεταξύ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να συντονίζει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:37 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη.

Είχε προηγηθεί, στις 15:25, μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο, ενώ στις 14:35 είχε αποσταλεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της πυρκαγιάς.