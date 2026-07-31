Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ. ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 58 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ χήρας ΙΕΡΕΩΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8/2026 & ΩΡΑ 8:15 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΚΟΓΚΑ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΝΕΟ) ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΧΗΡ. ΑΣΠΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ {ΕΤΩΝ 81} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ, ΠΕΤΡΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΑΣΠΙΩΤΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΙΓΚΑΣ, ΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 1-8-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου (Νεκροταφείο) Αγίου Βασιλείου Ρίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ- ΕΤΩΝ 68 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 1-8-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 52 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΠΑΓΩΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 2-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΣΗΜΩΣ ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 97 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΕΥΔΟΚΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΑΡΖΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 - 8 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΡΟΪΔΩΣ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΩ ΗΣΑΪΛΙΔΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΗΣΑΪΛΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΣΑΪΛΙΔΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΤΩΝ 55 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Επισκοπή Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΦΩΛΙΑ (ΕΤΩΝ 87) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΦΩΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΓ. ΠΟΛΙΤΗ (ΕΤΩΝ 86) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:15 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΚΡΟ (ΕΤΩΝ 49) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΚΡΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΡΟΥ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ), 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΦΟΡΑ (ΕΤΩΝ 84)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,

ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΔΟΥΜΟΥΡΑ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΩΝ 82 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΖΩΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΥΛΒΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΑΚΗ) ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 63 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-8-2026 ΑΠΟ 6,30 π.μ ΕΩΣ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΕΤΩΝ 52 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΛΑΤΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΛΙΖΑ ΚΕΡΡ Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΤΑΚΗΣ ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞ ΚΑΙ ΚΑΘ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------