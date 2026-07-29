Ο Ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα

Ο γνωστός Ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ (Glen Hansard) σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με Ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γκλεν Χάνσαρντ, γεννημένος στις 21 Απριλίου του 1970, είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για την ανεξάρτητης παραγωγής ταινία "Once-Μία Φορά" με το κομμάτι "Falling Slowly". Ηταν ο τραγουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος The Frames.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο «ενός ταλαντούχου μουσικού και ηθοποιού που συνέβαλε σημαντικά στο πολιτιστικό τοπίο της Ιρλανδίας επί πολλά χρόνια».

Ο Glen James Hansard ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην Ιρλανδία και ευρύτερα. Από το 1990, ήταν ο frontman του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος Frames, με το οποίο κυκλοφόρησε έξι (6) στούντιο άλμπουμ, τέσσερα από τα οποία έφτασαν στην πρώτη δεκάδα των ιρλανδικών charts άλμπουμ.

Μαζί με την Markéta Irglová έπαιξαν στην ταινία "Μια Φορά" σε σενάριο & σκηνοθεσία του John Carney.

Το συγκεκριμένο φιλμ κέρδισε το βραβείο Independent Spirit Award για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία του 2007. Το τραγούδι των Hansard και Irglova που ακουγόταν στην ταινία, το "Falling Slowly" όπως προαναφέραμε, έγινε επιτυχία και απέσπασε στην απονομή των Όσκαρ του 2008 το βραβείο του καλύτερου τραγουδιού. Ακόμα το soundtrack με τη μουσική του φιλμ που υπέγραφαν οι Glen Hansard και Markéta Irglová προτάθηκε και για βραβείο Grammy Award. Η ταινία που αγαπήθηκε από τους σινεφίλ και στη χώρα μας, μετατράπηκε όπως διαβάσαμε και σε επιτυχημένο θεατρικό μιούζικαλ. Οι κεντρικοί ήρωες της ρομαντικής αυτής ταινίας ήταν δύο νέοι μουσικοί του Δουβλίνου που παλεύουν να κάνουν επιτυχία και να αναγνωριστούν.

Τέλος όπως έγραψε η Βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Glen Hansard έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Lucan στα περίχωρα του Δουβλίνου, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ