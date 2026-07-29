Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού ο Αυγερινός, με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες

Ο Θανάσης Αυγερινός γνωστοποίησε πως «εδώ και πολλές μέρες» έχει παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο γνωστός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του δήλωσε πως έχει αποχωρήσει από τη θέση του και έκανε καταγγελλίες για «παράλληλο γραφείο Τύπου», αφήνοντας αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» τους οποίους χαρακτήρισε «πρόβλημα» για το κόμμα.

Αν και δεν το ξεκαθαρίζει στην ανάρτησή του, σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει στο πολιτικο γραφείο του κόμματος, το οποίο έχει πάρει την κατιούσα στις δημοσκοπήσεις.

Ο Θ. Αυγερινός από τις διεργασίες για την λειτουργία του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία» ήταν στην ομάδα της Καρυστιανού και είχε αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι, ανοίγοντας μάλιστα ο ίδιος την εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάιο.

Αναμένεται με ενδιαφέρον έτσι αν θα υπάρξει και επίσημη αντίδραση από την Μ. Καρυστιανού που σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία στη Λάρισα, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης, τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, με μέλη και φίλους της «Ελπίδας» και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Η ανάρτηση του Αυγερινού

Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές…