Ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα που σημειώθηκε στην περιοχή Λούκαν, δυτικά του Δουβλίνου.

Ο 56χρονος Χάνσαρντ ήταν ο frontman του ροκ συγκροτήματος The Frames, ενώ είχε εμφανιστεί και στην ταινία “The Commitments”.

Το 2008 κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το “Falling Slowly”, το οποίο είχε γράψει για τη χαμηλού προϋπολογισμού ταινία “Once”.



Όπως αναφέρει το BBC, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο δυστύχημα.

Ποιος ήταν ο Γκλεν Χάνσαρντ

Ο Χάνσαρντ γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1970 και ξεκίνησε να παίζει μουσική στους δρόμους της πόλης, προτού εξασφαλίσει τον ρόλο του Outspan Foster στην ταινία “The Commitments”.

Ο Χάνσαρντ ήταν επίσης μέλος του ροκ ντουέτου The Swell Season, ενώ είχε κυκλοφορήσει προσωπικά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το “Didn’t He Ramble”, που ήταν υποψήφιο για Grammy Καλύτερου Folk Άλμπουμ το 2016.

Ήταν πατέρας ενός τρίχρονου αγοριού. Το 2002 έγινε ο πρώτος παρουσιαστής της μουσικής εκπομπής “Other Voices” του ιρλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTÉ.

Είχε επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Έντι Βέντερ των Pearl Jam, ο Μπόνο, η Σινέντ Ο’Κόνορ, η Έντι Ρίντερ και η Λίσα Χάνιγκαν.

Η κοινωνική του δράση περιλάμβανε και την ετήσια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που πραγματοποιείται την παραμονή των Χριστουγέννων στο Δουβλίνο, για την υποστήριξη της οργάνωσης Dublin Simon Community.

Ο Χάνσαρντ πρωταγωνίστησε μαζί με την Τσέχα μουσικό Μαρκέτα Ιργκλόβα στην ταινία “Once” του 2007.

Η ταινία κέρδισε το Βραβείο Κοινού Παγκόσμιου Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς. Η θεατρική διασκευή της ταινίας στο Μπρόντγουεϊ, με τραγούδια των Χάνσαρντ και Ιργκλόβα, απέσπασε αργότερα οκτώ βραβεία Tony, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Καλύτερου Μιούζικαλ.

“Βαθιά συγκλονισμένοι”

Σε ανακοίνωσή της, η ATC Management, η οποία εκπροσωπούσε τον Χάνσαρντ, ανέφερε:

“Με συντετριμμένη καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο Δουβλίνο.

Η οικογένεια του Γκλεν είναι βαθιά συγκλονισμένη και συντετριμμένη από αυτή την τραγική απώλεια και ζητά με σεβασμό να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Η οικογένεια είναι ευγνώμων για τη στήριξη που έχει λάβει και επιθυμεί να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο”.

Ο τραγουδιστής των Waterboys, Μάικ Σκοτ, έγραψε στο X:

“Καλό ταξίδι, φίλε. Έκανες τα όνειρά σου πραγματικότητα.

Λυπάμαι τόσο πολύ που αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και το τρίχρονο παιδί του”.