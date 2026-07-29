Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν μετά την επίθεση στην Ιορδανία: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους». «Θα φάνε άγριο ξύλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε οργισμένες δηλώσεις εναντίον του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: President Trump tells Fox News the U.S. will respond after surprise attacks on U.S. forces in Jordan:<br><br>"We're going to beat the f***ing sh** out of them."<br><br>"We'll be hitting them hard."<br><br>"They're going to get a beating." <a href="https://x.com/TreyYingst?ref_src=twsrc%5Etfw">@TreyYingst</a> <a href="https://t.co/KgSXEmgt2p">pic.twitter.com/KgSXEmgt2p</a></p>— FOX & Friends (@foxandfriends) <a href="https://x.com/foxandfriends/status/2082441121368604811?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ συντονίστηκαν με τη Βαγδάτη και προειδοποίησε ότι εξετάζεται περαιτέρω δράση εναντίον Ιρανών πληρεξουσίων.

Το Ιράν καταδικάζει τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζοντάς τα «κατάφωρη παραβίαση» και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών να επεκεταθεί ο πόλεμος στην περιοχή.

«Αυτές οι επιθέσεις (…) εντάσσονται στο πλαίσιο των φιλοδοξιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος να επεκτείνουν τον πόλεμο και τη σύγκρουση στη δυτική Ασία», ανέφερε σε ανακοίνωση το ιρανικό ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Στο μεταξύ, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα σε μία πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένας τομέας στη μεθοριακή περιοχή Πιρανσάρ επλήγη από αεροπορικά πλήγματα του Αμερικανού εχθρού», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, ότι ένας πύραυλος έπληξε ακατοίκητη ζώνη χωρίς να προκαλέσει θύματα.