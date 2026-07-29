Κουφονήσια: Κατασχέθηκε η πλωτή καντίνα από το Λιμενικό - 3 συλλήψεις

Στην κατάσχεση της φορτηγίδας που λειτουργούσε ως πλωτό αναψυκτήριο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο Κουφονήσι, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία «Ιταλίδα», νοτιοανατολικά του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Νάξου ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης για την παράτυπη παρουσία της φορτηγίδας στην περιοχή. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και στελέχη από ξηράς, τα οποία διαπίστωσαν ότι πάνω στη φορτηγίδα επέβαιναν τρία άτομα.

Οι τρεις επιβαίνοντες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ν. 1650/1986), καθώς η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη της φορτηγίδας στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, το πλωτό κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, στο λιμάνι του Καλαντού στη Νάξο.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Νάξου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νάξου για την παράτυπη άφιξη μίας φορτηγίδας-πλωτού αναψυκτηρίου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της παραλίας «Ιταλίδα» νοτιοανατολικά του Κουφονησίου.

Στην περιοχή μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από ξηράς, όπου διαπιστώθηκε, κατόπιν ελέγχου, ότι επί της φορτηγίδας επέβαιναν τρία άτομα. Από το Λιμεναρχείο Νάξου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι τρεις επιβαίνοντες, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για παράβαση του Ν. 1650/1986 («Υποβάθμιση του περιβάλλοντος», διότι η εν λόγω παραλία είναι ενταγμένη σε ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000). Ο ιδιοκτήτης αναζητείται στo πλαίσιo του αυτοφώρου, ενώ κατόπιν εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κατασχέθηκε η φορτηγίδα, η οποία μεταφέρθηκε στον λιμένα Καλαντού Νάξου, συνοδεία του ΠΛΣ.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες

Η πλωτή καντίνα είχε εμφανιστεί και στα μέσα Ιουλίου στην ίδια περιοχή, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Κατά το πρώτο περιστατικό είχε υπάρξει παρέμβαση του Λιμενικού, είχε κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και η φορτηγίδα είχε απομακρυνθεί από την παραλία.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχε προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ φορείς και επαγγελματίες του νησιού είχαν ζητήσει αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και προστασία της φυσικής ταυτότητας της Ιταλίδας.