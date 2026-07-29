Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για εμπλοκή σε σχεδιαζόμενο χτύπημα κατά πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο κατηγορούμενος για διακεκριμένη κατοχή όπλου, πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Κατά πληροφορίες, φέρεται να είπε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά, και ειδικότερα πως είχε λάβει εντολή από έγκλειστο ισοβίτη στις φυλακές Διαβατών, να τοποθετήσει την χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού, καθώς και ότι παρέλαβε τη χειροβομβίδα με την οποία τον συνέλαβαν, από έναν 27χρονο που διαφεύγει μέχρι σήμερα τη συλληψη.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή όπλου.