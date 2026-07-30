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Η έμπειρη Βασιλική Θανοπούλου στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Η Βασιλική Θανοπούλου

Η Βασιλική Θανοπούλου

Ενίσχυση της ομάδας

Η έμπειρη Βασιλική Θανοπούλου στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας.

Η αθλήτρια Βασιλική Θανοπούλου τελείωσε τις σπουδές της στο Χημικό Πάτρας και πλέον εργάζεται σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία της πόλης μας  ως σύμβουλος ποιότητας.

 Ξεκίνησε το χάντμπολ το 2008 σε ηλικία 8 ετών στις Α.Ο. Ελπίδες Πάτρας .

Την  περίοδο  2014 -15 αγωνίστηκε στην Α.Σ.Ε.  Ορμή Πάτρας ( Α1 εθνική, 2η θέση ).

Από το 2016 - 21 έπαιξε στο Α.Λ.Κ. Σεριφάτο Αιγίου (Α2 εθνική ).

Το 2021- 22 αγωνίστηκε στην γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ (Α2 εθνική), όπου και διεκδίκησε το πρωτάθλημα και πήρε την άνοδο για την Α1εθνική κατηγορία.

Τέλος  το 2022- 24 έπαιξε στον  Α.Σ.Α. Άνοιξη Διονύσου ( Α2 εθνική ).

Η Πατρινή αθλήτρια Βασιλική Θανοπούλου δήλωσε σχετικά: Είναι μεγάλη χαρά για μένα να επιστρέφω στα γήπεδα μετά από δύο χρόνια. Ευχαριστώ την ομάδα της πόλης μου για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία. Ανυπομονώ να δουλέψω  μαζί με τις συναθλήτριες μου, να εξελιχθούμε και να πετύχουμε τους στόχους μας.

Το Δ.Σ. και η τεχνική ηγεσία της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας καλωσορίζει την συμπολίτισσα στην ομάδα μας και της εύχεται μαζί με τις υπόλοιπες συναθλήτριες της να αναδείξουν ακόμη πιο ψηλά το γυναικείο Πατραϊκό χάντμπολ.

Τέλος  σε προσωπικό  - επαγγελματικό  επίπεδο της εύχεται ολόψυχα καλή αρχή  και κάθε επιτυχία στην νέα της δουλειά  >.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μεταγραφές Ακαδημία των Σπορ
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