Κρήτη: Μάχη με τις φλόγες στο Μορόνι Ηρακλείου και Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, 112 για εκκένωση τριών περιοχών

Δύο πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στο Μορόνι Ηρακλείου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου. Μάλιστα, έστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Νέα Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Ρέθυμνο» έγραψε το πρώτο μήνυμα λίγο μετά τις 15.30 που εστάλη από το 112.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς Αγία Γαλήνη» έγραφε το δεύτερο.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.