ΕΟΕ: Υποδοχή της παγκόσμιας Εθνικής!

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην Εθνική Oμάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, γράφοντας μία ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, μαζί με τον Αρχηγό Αποστολής στο Los Angeles 2028, πατρινό Πέτρο Συναδινό, πήγαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και υποδέχθηκαν πρώτοι τους νέους Κυπελλούχους Κόσμου για να τους συγχαρούν προσωπικά για τη σπουδαία επιτυχία τους, η οποία επιβεβαιώνει τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής υδατοσφαίρισης στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, μαζί με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ δήλωσε: «Βρεθήκαμε στο Βελιγράδι και σας έδωσα συγχαρητήρια και σας είπα ότι ο δρόμος, το ταξίδι συνεχίζεται και θα πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα. Ήμουν σίγουρος γι’ αυτό. Και τα καταφέρατε, φτάσατε στην κορυφή του κόσμου. Είναι τεράστια η επιτυχία και το πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι αυτή η επιτυχία, σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον.

Σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και μεγάλους στόχους όπως είναι τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και κυρίως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ τους αθλητές, τους προπονητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Κολυμβητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή, να ξέρετε, θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο.

Είμαι βέβαιος ότι έτσι, με πειθαρχία, με πίστη και με όλη αυτήν την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε, θα φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιάς!»

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους κ.κ. Κούβελο και Συναδινό να προσφέρουν αναμνηστικά δώρα στους διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο καιμε συγγενείς, φίλους και φιλάθλους να αποθεώνουν τους χρυσούς Κυπελλούχους κόσμου.

Σημειωτέον πως οι δεσμοί του Πέτρου Συναδινού με το πόλο είναι μακρείς και διαρκείς, φιλαθλος άλλωστε και δωρητής του ΝΟΠ και ανιψιος της μεγάλης μορφής του ελληνικου αθλητισμού και πρώην πολίστα του ΝΟΠ, αείμνηστου Δημήτρη Συναδινού.