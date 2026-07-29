Φωτιά στο Αγέρανο Γυθείου: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφοι.
Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επιπλέον λίγο μετά τις 15:30 ήχησε και το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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