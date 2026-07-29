Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στην ανατολική Αιγιάλεια

Επίσκεψη στην Ανατολική Αιγιάλεια, πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών σε σημαντικά έργα στην περιοχή.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν οι εκβολές του ποταμού Κράθη, όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των αντιπλημμυρικών υποδομών, παρεμβάσεις που είναι σημαντικές για τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα για την προστασία κατοικιών, καλλιεργειών και δημόσιων υποδομών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου στον άξονα Αιγείρα – Αιγές – Μοναστήρι – Σελιάνα, στο πλαίσιο του έργου «Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμου Αιγιάλειας». Με το συγκεκριμένο έργο, αντιμετωπίζονταιεκτεταμένες φθορές που προκλήθηκαν στο οδόστρωμα και στα πρανή.

Τελικός σταθμός της επίσκεψης ήταν τα έργα στον ΤΟΕΒ Μαρμάρων, όπου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης ενός σημαντικού αρδευτικού έργου για την περιοχή, που περιλαμβάνει την κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης χωρητικότητας 2.000 κυβικών μέτρων στη θέση Γιανναίϊκα του Δήμου Αιγείρας, καθώς και τη σύνδεσή της με το υφιστάμενο δίκτυο τροφοδοσίας και άρδευσης. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επάρκεια υδάτινων πόρων για τις καλλιέργειες, στηρίζοντας έμπρακτα τους παραγωγούς της περιοχής και την τοπική αγροτική οικονομία.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος, ο βοηθός Περιφερειάρχη Χρήστος Μπούνιας και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ακόμα, στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ακράτας, Χρήστο Ασημακόπουλο, Σιλιβαινιωτίκων, Παναγιώτη Κρικέτο,Κραθίου, Δημήτρη Δημητρίου, Αιγείρας, Ηλία Σταθακόπουλο, Ποροβίτσας, Γιώργο Αναγνωστόπουλο, Αιγών, Ηλία Κριτάκη, Σελιάνας, Κώστα Αποστολόπουλο, Μοναστηρίου, Θανάση Ρόζο και Αμπελοκήπων, Κώστα Μουστερή. Παράλληλα, συνάντηση υπήρξε και με τη διοίκηση του ΤΟΕΒ Μαρμάρων, τον πρόεδρο Νίκο Παπανικολάου και τον αντιπρόεδρο Φάνη Σταυρόπουλο, καθώς επίσης με κατοίκους της περιοχής.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Φαρμάκης, ανέφερε: «Για εμάς, η διοίκηση δεν ασκείται πίσω από ένα γραφείο. Ασκείται στο πεδίο, δίπλα στους ανθρώπους, εκεί όπου υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες και οι πραγματικές λύσεις. Είναι χρέος μας να παρακολουθούμε στενά τις παρεμβάσεις και τα έργα που εκτελούνται σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδας και σε κάθε μας βήμα, να ακούμε τους πολίτες και να συζητάμε με τους τοπικούς φορείς. Σήμερα, στην ανατολική Αιγιάλεια είδαμε από κοντά παρεμβάσεις που εκτελούνται και δίνουν ουσιαστικές λύσεις. Και μέσα από τη συνεργασία μας με τους πολίτες της περιοχής, γινόμαστε όλο και σοφότεροι για τις επόμενες παρεμβάσεις και τους επόμενους στόχους. Η δουλειά για τον τόπο μας, δεν τελειώνει ποτέ…».