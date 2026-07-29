Έβαλε... πλώρη για τον τελικό η Εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών

«Μπλακ τζακ» για την Εθνική μας ομάδα Νέων Γυναικών Κ20. Με… ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε σχετικά εύκολα της Κροατίας με 21-12 στο πλαίσιο του «PYTHIA CUP 2026-WOMEN U20», που διεξάγεται στο κολυμβητήριο της Ιτέας, το πρωί της Τετάρτης (29/7).

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη σε σύνολο τεσσάρων αγώνων για το σύνολο του Φώντα Λεμπέση, που σε λίγες ώρες (20:30) θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία με στόχο να εξασφαλίσει θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση με την Κροατία είχε αμφίρροπη εξέλιξη στα πρώτα έντεκα λεπτά με τις ομάδες να είναι ισόπαλες (5-5), αλλά στη συνέχεια οι διεθνείς μας βελτιώθηκαν στον αμυντικό τομέα και κατάφεραν να προηγηθούν με δύο γκολ διαφορά, με την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου (10-8).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική μας ομάδα επέβαλλε τον ρυθμό της και στο τελευταίο οκτάλεπτο, μάλιστα, «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +9 (20-11 και το τελικό 21-12).

Από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σκόραραν συνολικά δώδεκα παίκτριες με τις Φουράκη, Δρακωτού και Σαλταμανίκα να πετυχαίνουν από τρία γκολ έκαστη.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 12-21

Οκτάλεπτα: 4-4, 4-6, 2-6, 2-5

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Θ. Παπαδοπούλου 1, Φουράκη 3, Δρακωτού 3, Κουτσαντά, Κλαψιανού 2, Σταυρίδου 1, Καπετοπούλου 1, Κρασσά 2, Καραγιάννη 2,Αριάδνη Καραμπέτσου 1, Σάλεχ, Σαλταμανίκα 3, Σαουλίδη 1.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (29/7)

Κροατία - ΕΛΛΑΔΑ 12-21

Ρωσία – Ισραήλ 17-9

Ιταλία – Ολλανδία 9-7

Το απογευματινό πρόγραμμα

19 12 Ρωσία – Ιταλία

20:30 ΕΛΛΑΔΑ- Ολλανδία

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Ιταλία 9

2) ΕΛΛΑΔΑ 9

3) Ρωσία 9

4) Ολλανδία 6

5) Ισραήλ 3

6) Κροατία 3

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Οι παρακάτω 21 αθλήτριες υδατοσφαίρισης παρουσιάστηκαν την Τρίτη 28/7 (18.30) στο κολυμβητήριο Γλυφάδας, σε προπονήσεις προετοιμασίας κλιμακίου της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων, ενόψει της συμμετοχής της στο «World Aquatics Women’s U18 Water Polo Championships-2026».

Πρόκειται για τις:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Δασκαλάκη Αγγελική, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Παπαδοπούλου Θεοδώρα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Σταυρίδου Ειρήνη, Σπανδωνίδου Λαμπρινή.

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ: Λαμπάτου Γεωργία, Τσίγκα Ειρήνη.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Ελμισιάν Ελένη, Καπετοπούλου Εμμανουέλα Παρασκευή, Κρασσά Νεφέλη, Κουτσαντά Ελισσάβετ, Λουπάκη Φαίδρα Χριστίνα.

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: Κουνδουράκη Αικατερίνη, Πασβάντη Βενετία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Μπίκου Αναστασία Μαρία.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ: Καραγιάννη Γεωργία, Λαμπροπούλου Σοφία.

ΠΑΟΚ: Σάλεχ Φιλλιώ Γανίμη, Σαουλίδη Βίβιαν Παρασκευή.