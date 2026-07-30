Κίνδυνος πυρκαγιάς: Σε αυξημένη επιφυλακή η Δυτική Ελλάδα σήμερα Πέμπτη

Η πρόβλεψη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Δυτική Ελλάδα την Πέμπτη 30 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι νομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνονται στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3).

Αυξημένη ετοιμότητα στη Δυτική Ελλάδα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ συνιστάται στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί, υπό τις επικρατούσες συνθήκες, να εξελιχθεί σε σοβαρό περιστατικό μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Για την αποτροπή πυρκαγιών, συνιστάται να αποφεύγονται:

η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών,

η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο,

το άναμμα ψησταριάς ή άλλης ανοιχτής φωτιάς σε δασικές ή αγροτικές περιοχές,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων,

κάθε εργασία που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της χώρας

Την ίδια ώρα, ακόμη πιο δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες σε αρκετές περιοχές της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην Κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος). Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης και αρκετών νησιωτικών συμπλεγμάτων του Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση από όλους, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της και κάθε ημέρα υψηλού κινδύνου απαιτεί υπευθυνότητα και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρχών.