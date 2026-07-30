Η πρώτη νεογέννητη φώκια για το 2026 καταγράφηκε στο Αιγαίο

Όπως ανακοίνωσε η MΟm, «το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 είναι θηλυκό και καταγράφηκε μόλις χθες από τους ερευνητές της MOm μαζί με την μητέρα του σε μια ανοιχτή σπηλιά σε ακτή του Αιγαίου. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς και ελπίζουμε "δυναμικά"»

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Υπενθυμίζεται πως η MOm, αναλύοντας τα δεδομένα από την αναπαραγωγική περίοδο του 2025 ανακοίνωσε πως βρέθηκε μπροστά σε αναπάντεχα ευχάριστες εκπλήξεις, με ρεκόρ 21 γεννήσεων στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό τα τελευταία 40 χρόνια.

Η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όλα αυτά τα χρόνια, ο έλεγχος της επαγγελματικής αλιείας με τη συνεργασία των ντόπιων ψαράδων, η ενίσχυση του μοντέλου φύλαξης με προσωπικό και σκάφη, η θέσπιση του εισιτηρίου εισόδου στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα του είδους, η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και περιβαλλοντικές ΜΚΟ και η συνεχής προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής, βελτίωσης και ενδυνάμωσης της διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου εκ μέρους του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., συμβάλουν τόσο στην προστασία της μεσογειακής φώκιας και του θαλασσίου πάρκου όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Ο χαρακτηρισμός της περιοχής των Σποράδων ως «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο» με Προεδρικό Διάταγμα το 1992 ήταν μία από τις πρώτες ενέργειες της Ελλάδας για την προστασία της. Το 1996 η μεσογειακή φώκια κατατάχθηκε ως είδος «Critically Endangered» («Κρισίμως Κινδυνεύων») σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα του παγκόσμιου οργανισμού για τη διατήρηση της Φύσης «International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species (IUCN)».

Το 2014 όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης του πληθυσμού, η κατάσταση διατήρησης του είδους αναθεωρήθηκε σε «Endangered» («Κινδυνεύων»), ενώ από το 2022, μετά και την περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, η κατάσταση διατήρησης άλλαξε σε «Vulnerable» (Τρωτό), με τον πληθυσμό να εκτιμάται πλέον σε περίπου στα 850-950 άτομα.