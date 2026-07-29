Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί από τον σεισμό - Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Στρατιώτες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στο εμπορικό κέντρο που υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς και σε σπίτια που κατέρρευσαν, μετά τον ισχυρό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε μία ημέρα νωρίτερα την περιοχή Κουμαμότο, στο νότιο μεγάλο νησί Κιούσου, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 62 ανθρώπων, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση της περιφέρειας. Όπως σημειώνει το AP, o απολογισμός αυξάνεται σταθερά, εντείνοντας τους φόβους ότι μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ενίσχυσαν την ανησυχία για τους επιζώντες, καθώς οι διασώστες επιχειρούσαν μέσα στην αποπνικτική ζέστη. Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ορισμένες από τις σοβαρότερες ζημιές καταγράφηκαν στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, στην πόλη Κασίμα, το οποίο ήταν γεμάτο με χιλιάδες ανθρώπους την ώρα του σεισμού. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περίπου 3.000 πελάτες απομακρύνθηκαν σε χώρο στάθμευσης, προτού σημειωθεί έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του εμπορικού κέντρου, όπου ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούσαν να εργάζονται.

Ο δεύτερος όροφος του εμπορικού κέντρου κατέρρευσε, εγκλωβίζοντας ανθρώπους. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή σχεδόν όσο και ο σεισμός.

Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ τέσσερις θάνατοι είχαν επιβεβαιωθεί στον χώρο του εμπορικού κέντρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Aeon, Άκιο Γιοσίντα.

«Αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα το γεγονός ότι σημειώθηκε έκρηξη και χάθηκαν πολύτιμες ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο Γιοσίντα σε συνέντευξη Τύπου στο Κουμαμότο, όπου υποκλίθηκε βαθιά μαζί με δύο ακόμη στελέχη της εταιρείας.

Πλάνα ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης από το εμπορικό κέντρο έδειχναν ότι τμήμα της οροφής είχε καταρρεύσει, ενώ μεταλλικά κομμάτια και άλλα συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στον χώρο, καθώς διασώστες με κράνη και μάσκες πραγματοποιούσαν έρευνες.

Ο 74χρονος Κιγιόσι Ματσουνάγκα, ο οποίος μένει κοντά στο εμπορικό κέντρο και βρισκόταν σε ένα σούπερ μάρκετ λίγα τετράγωνα μακριά, δήλωσε ότι πίστεψε πως θα πεθάνει.

Σταμάτησε απότομα όταν άρχισε η σεισμική δόνηση, ενώ έσπρωχνε το καρότσι του προς το ταμείο. Αντικείμενα έπεφταν από τα ράφια. Όπως θυμάται, δεν μπορούσε να κινηθεί.

«Φοβήθηκα», είπε.

Στην κοντινή Γιατσουσίρο, η κατάρρευση μιας καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ άλλοι επτά ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την ομάδα διαχείρισης καταστροφών της περιφέρειας Κουμαμότο.

Τέσσερις άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο σημείο, ανέφερε η ίδια πηγή.

Στον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο αλλοδαπού, ένας Βιετναμέζος ασκούμενος τεχνικών ειδικοτήτων έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από γερανό σε εργοστάσιο όπου εργαζόταν, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Είχε φτάσει στην Ιαπωνία τον Ιανουάριο. Άλλοι επτά Βιετναμέζοι ασκούμενοι που εργάζονταν στο ίδιο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, μία Βιετναμέζα, σύζυγος ενός από τους εργαζομένους, τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τοίχος και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Σχεδόν 34.900 κατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και περίπου 15.000 να μην διαθέτουν τρεχούμενο νερό, σύμφωνα με αξιωματούχους του Κουμαμότο. Περισσότεροι από 8.800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε περισσότερα από 400 καταφύγια, όπου ενισχύονταν οι πηγές ηλεκτροδότησης ώστε να λειτουργούν συστήματα κλιματισμού.

Εναέρια πλάνα της αστυνομίας έδειχναν ότι ορισμένα σπίτια σε κατοικημένες περιοχές είχαν ισοπεδωθεί πλήρως, ανάμεσά τους και μερικά που κατέρρευσαν σε κοντινό ποτάμι.

Οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας συμμετείχαν μαζί με τα σωστικά συνεργεία στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Εκατοντάδες επαγγελματίες συνέδραμαν στις προσπάθειες, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες από την Ταϊβάν.