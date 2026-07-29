Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που η σορός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας σε συνεργασία με την Interpol, η 38χρονη Βρετανίδα είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Ιουλίου άστεγος είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία ότι βρήκε σε πιλοτή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη μια βαλίτσα που περιείχε ανθρώπινη σορό.

Από τα αποτυπώματά της αποδείχθηκε πως δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων ενώ κανένας συγγενής της δεν την είχε αναζητήσει, τουλάχιστον σε ελληνικό αστυνομικό τμήμα.

Η Interpol ενημέρωσε την ΕΛΑΣ πως η σορός ανήκει σε Βρετανίδα με τα αρχικά στοιχεία Ε.Ρ.

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν πως η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου. Οι αρχές αναζητούν αν εκείνη την ημέρα ταξίδεψε στην Ελλάδα μόνη της ή με παρέα. Σχετικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η αεροπορική εταιρεία.

Ταυτόχρονα ελέγχεται και αν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλυμα.

Η έρευνα από την ΕΛΑΣ συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 38χρονη έχασε τη ζωή της.

Μετά την ταυτοποίηση της γυναίκας έχει ενημερωθεί η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, καθώς και ο πατέρας της 38χρονης, με τον οποίο οι αστυνομικοί επιδιώκουν να έρθουν σε επικοινωνία, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις και τις επαφές της.