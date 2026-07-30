Συγκλονιστική διάσωση: Η μάχη ναυαγοσώστη με τα κύματα για να σώσει παιδί

Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης στα νερά παραλίας της Καλιφόρνια καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς ισχυροί κυματισμοί προκάλεσαν τουλάχιστον 25 διασώσεις στην κομητεία Σάντα Κρουζ, σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Seabright State Beach, κοντά στο Santa Cruz Beach Boardwalk. Το βίντεο κατέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, ο οποίος δήλωσε ότι είδε έναν ναυαγοσώστη να μπαίνει αμέσως στη θάλασσα για να βοηθήσει ένα αγόρι που κινδύνευε.

«Είδα τον ναυαγοσώστη να τρέχει κατευθείαν μέσα στο νερό. Βούτηξε χωρίς φόβο, αφήνοντας στην άκρη τον κίνδυνο», ανέφερε ο Βάντερ Ντούσεν.

Στο βίντεο φαίνεται ο ναυαγοσώστης να παλεύει με τα τεράστια κύματα, προσπαθώντας να οδηγήσει το παιδί σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, οι συνθήκες στη θάλασσα άλλαξαν πολύ γρήγορα.

«Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση το παιδί βρισκόταν ήδη μέσα στο νερό. Δεν περίμενε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Φαινόταν πως τα κύματα άλλαξαν ξαφνικά και το παρέσυραν, καθώς δεν μπορούσε να αντιδράσει», είπε.

Κάποια στιγμή, άλλοι λουόμενοι προσπάθησαν να βοηθήσουν, όμως και εκείνοι χτυπήθηκαν έντονα από τα κύματα.

«Εκτιμούμε την προθυμία τους να βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα», δήλωσε ο Μπάιραν Κάιν, επόπτης ναυαγοσωστών των Κρατικών Πάρκων της Σάντα Κρουζ.



