Χαλκιδική: 12χρονος παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα - Τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ

Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική την Τετάρτη 29.07.2026, για 12χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τοthestival.gr, το περιστατικό συνέβη το πρωί στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική, με τον 12χρονο να ανασύρεται από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις του όμως κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς, στις 11:00 το πρωί ένας 12χρονος παραλίγο να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα.

Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν άμεσα από το νερό το παιδί και κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο, αφού είχαν καλέσει και το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«ΘΑΥΜΑ στην παραλία της Χανιώτης σημερα στις 11:00 διότι αυτή τη φορά ο δωδεκάχρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς την γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μία άψογη ομαδικη συνεργασία η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και σκόρπισε χαρά σε όλο τον κόσμο…

Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δύο καταπληκτικοι ναυαγοσώστες της bay line κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο αφού προηγουμένως έγινε η κλήση προς το εκαβ το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με το ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού…

Ακόμη μία ανταπόκριση από πλευράς μου από την αρχή του περιστατικού με πολύ ωραια και ομαδική συνεργασία και η χαρά μου αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν περιγράφεται για το επιτυχές αποτέλεσμα…

Φίλες και φίλοι αυτό αγαπάω αυτό προσπαθώ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω έως ότου μπορώ και αντέχω.

Με απερίγραπτη χαρα:

Ιωάννης Θ. Κολοκυθάς

Εθελοντής Διασώστης»

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.