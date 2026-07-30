«Ανακαινίζω»: Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες – Ποιοι ωφελούνται

Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων κλειστών κατοικιών, με στόχο την αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας, μία δράση που εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα, ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Με νέες αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας, περισσότεροι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον να ενταχθούν στη δράση και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.

Άλλο ένα «κλειδί» για να ανοίξουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες δίνει το πρόγραμμα « Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dkavw9k5z6rd" ></iframe> </div>

Συγκεκριμένα, μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Επίσης, αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 (όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου του 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για την διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει τις 250.000.

Η πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.



Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών», θα παραταθεί έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ, για τα ανοικτά ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία της 31 Ιουλίου 2026.

Σε δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης, οι κάτοχοι της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα υποβάλλουν, σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα, τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης των ακινήτων τους.

Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τους: Σταύρο Παπασταύρου (Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Δόμνα Μιχαηλίδου (Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας), Δημήτρη Παπαστεργίου (Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης), τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο.