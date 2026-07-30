Τέλος η γραφειοκρατία: Καταργούνται 25 δικαιολογητικά – Με μία υπεύθυνη δήλωση οι συναλλαγές με το Δημόσιο

Σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και ουσιαστική ελάφρυνση στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, φέρνει η πλήρης εφαρμογή του νόμου 5293/2026.

Η μεταρρύθμιση, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών.

Στο πλαίσιο του συντονισμού της διυπουργικής πρωτοβουλίας για την απλοποίηση των διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτυπώνει ήδη τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της.

Η βασική τομή του νέου θεσμικού πλαισίου εστιάζει στην αντικατάσταση των 25 πιο συνηθισμένων δικαιολογητικών που απαιτούσαν έως τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες με μία απλή υπεύθυνη δήλωση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το «ΜΙΤΟΣ», η αλλαγή αυτή οδηγεί στην άμεση απλοποίηση 1.007 διοικητικών διαδικασιών, από τις 2.500 συνολικά, που απαιτούν δικαιολογητικά.

Δηλαδή, απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, εξοικονομώντας σε ετήσια βάση 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά, για πολίτες και επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση έχει οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς αφορά σε 32 φορείς του Δημοσίου, ενώ ειδικότερα απλοποιούνται 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες και 385 που αφορούν επιχειρήσεις.

Με το νέο σύστημα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν δικαιολογητικά τα οποία το Δημόσιο ήδη διαθέτει στις βάσεις δεδομένων του. Για παράδειγμα, αντί για πιστοποιητικά όπως το αντίγραφο ποινικού μητρώου, ο τίτλος σπουδών, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και μια σειρά ακόμη εγγράφων, θα αρκεί πλέον μία υπεύθυνη δήλωση.

Η αναζήτηση, η επαλήθευση και η διασταύρωση των στοιχείων θα πραγματοποιείται εφεξής αυτεπάγγελτα από τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά, που οι πολίτες καλούνται συχνότερα να αναζητήσουν και να προσκομίσουν στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο:

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)

Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο / Βεβαίωση σπουδών

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Βεβαίωση φορολογικού μητρώου

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Βεβαίωση προϋπηρεσίας (e-ΕΦΚΑ)

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

Πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης- προσβολής ή μη κληρονομικού δικαιώματος

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες,

το αντίγραφο τίτλου σπουδών σε 275 διαδικασίες,

το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε 158 διαδικασίες,

το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε 113 διαδικασίες και

η βεβαίωση φορολογικού μητρώου σε 100 διαδικασίες.

Οι φορείς που επηρεάζονται περισσότερο

Η μεταρρύθμιση έχει οριζόντιο χαρακτήρα και επηρεάζει συνολικά 32 δημόσιους φορείς. Η μεγαλύτερη επίδραση εντοπίζεται:

– Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου απλοποιούνται 230 περιπτώσεις προσκόμισης δικαιολογητικών,

– στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με 226,

– στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 135,

– στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με 61 και

– στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με 59.

πηγη enikos