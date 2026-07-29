Αχαΐα: Υδρογεωλογικές μελέτες για τους ΧΥΤΑ Φλόκα και Αιγείρας

Στην ενίσχυση του σχεδιασμού για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων προχωρά ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Αχαΐας, με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών που αφορούν τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φλόκα και τον ΧΥΤΑ Αιγείρας.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας και δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, με τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 37.200 ευρώ και περιλαμβάνει τη σύνταξη εξειδικευμένων υδρογεωλογικών μελετών, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση τόσο για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την περιβαλλοντική νομοθεσία όσο και για την ορθή λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μελέτη που αφορά τον ΧΥΤΑ Αιγείρας, καθώς συνδέεται με την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, ενώ συνολικά το έργο αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι μελέτες θα αξιολογήσουν τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των δύο εγκαταστάσεων και θα αποτελέσουν εργαλείο για τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αχαΐα.

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν σταθερή προτεραιότητα του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας. Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων και εξειδικευμένων μελετών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν σύγχρονο, ασφαλή και αποτελεσματικό σχεδιασμό στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.