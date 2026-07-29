Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση Πλατυγιαλίου προς Αστακό

Την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση Πλατυγιαλίου προς Αστακό επισκέφθηκαν σήμερα ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Θανάσης Μαυρομμάτης και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, κ. Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

Οι εργασίες αφορούν την ασφαλτόστρωση περίπου 3 χιλιομέτρων , βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Το έργο αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Ξηρομέρου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη, ο οποίος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με τη στήριξη και τη συνεργασία της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στον κόμβο της διασταύρωσης προς το Πλατυγιάλι, όπου ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων. Με την παρέμβαση αυτή, ο κόμβος φωτίζεται πλέον επαρκώς, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διέλευσης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος και συντονισμένη προσπάθεια, μπορούν να υλοποιούνται έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.