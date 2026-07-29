Τέλος σε 25 δικαιολογητικά: Μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί για τις συναλλαγές με το Δημόσιο - Όσα πρέπει να ξέρετε

Σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο φέρνει η αντικατάσταση 25 συχνά απαιτούμενων δικαιολογητικών από μία απλή υπεύθυνη δήλωση.

Η μεταρρύθμιση αφορά 1.007 διοικητικές διαδικασίες, δηλαδή περίπου το 40% των διαδικασιών του Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ» που απαιτούν την προσκόμιση εγγράφων.

Στόχος είναι οι πολίτες να μην αναζητούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Δημοσίου. Η αρμόδια υπηρεσία θα αναλαμβάνει πλέον να αναζητά και να διασταυρώνει τα στοιχεία, περιορίζοντας τις μετακινήσεις, τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, απλοποιούνται 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες και 385 διαδικασίες για επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. Η αλλαγή επηρεάζει συνολικά 32 φορείς του Δημοσίου.

Τα 25 δικαιολογητικά που αντικαθίστανται

Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση είναι τα εξής:

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ

Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο ή βεβαίωση σπουδών

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Βεβαίωση φορολογικού μητρώου

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

Πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Οι φορείς με τις περισσότερες αλλαγές

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται σήμερα σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ενώ το αντίγραφο τίτλου σπουδών ζητείται σε 275 διαδικασίες.

Ακολουθούν το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε 158 διαδικασίες, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε 113 διαδικασίες, η βεβαίωση φορολογικού μητρώου σε 100 διαδικασίες.

Η μεγαλύτερη επίδραση της μεταρρύθμισης καταγράφεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου απλοποιούνται 230 περιπτώσεις προσκόμισης δικαιολογητικών.

Ακολουθούν το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με 226 περιπτώσεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 135, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με 61, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με 59.

Τι αλλάζει στην πράξη

Στην αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου, η ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θα αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση. Πρόκειται για 3 από τα 13 δικαιολογητικά της διαδικασίας.

Για τη διόρθωση στοιχείων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, δεν θα απαιτείται πλέον η προσκόμιση αποδεικτικού έκδοσης ΑΜΚΑ, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαίωσης φορολογικού μητρώου και πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης. Τα 4 από τα 10 δικαιολογητικά θα καλύπτονται με μία υπεύθυνη δήλωση.

Στην οριστική τοποθέτηση μόνιμου εκπαιδευτικού μετά από μετάθεση ή μετάταξη, θα αντικαθίστανται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, η βεβαίωση σπουδών, η βεβαίωση χρόνου ανεργίας και το πιστοποιητικό εντοπιότητας. Η αλλαγή αφορά 4 από τα 15 απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, το αντίγραφο ποινικού μητρώου και τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα αντικαθίστανται από μία υπεύθυνη δήλωση.

Αντίστοιχα, για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, πέντε πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων ο τίτλος σπουδών, η πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ και το ποινικό μητρώο, θα καλύπτονται με μία δήλωση.

Χατζηδάκης: «Νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε λόγο για μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες απαλλάσσονται από την αναζήτηση πιστοποιητικών τα οποία διαθέτει ήδη το Δημόσιο.

«Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Περίπου 1.000 από τις 2.500 διαδικασίες απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν, με μια υπεύθυνη δήλωση, να απαλλάσσονται από την αναζήτηση πιστοποιητικών που κατέχει το Δημόσιο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα ακολουθεί αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται στη Γαλλία και την Ισπανία, με στόχο να μην αναζητούν οι πολίτες συνολικά 42,5 εκατομμύρια πιστοποιητικά κάθε χρόνο.