Η Πάτρα μετά τα μεσάνυχτα το καλοκαίρι: λειτουργεί πραγματικά για κατοίκους και επισκέπτες;

Το καλοκαίρι αλλάζει τους ρυθμούς της Πάτρας, όχι όμως και όλες τις υποδομές της. Οι φοιτητές λιγοστεύουν, οι κάτοικοι μεταθέτουν την έξοδό τους αργότερα λόγω ζέστης, ενώ ταξιδιώτες φτάνουν ή αναχωρούν από το λιμάνι σε ώρες που η υπόλοιπη πόλη αρχίζει να κατεβάζει ρολά.

Η ερώτηση, επομένως, είναι τι μένει διαθέσιμο μετά τα μεσάνυχτα; Η εικόνα που προκύπτει δεν είναι ενιαία. Στο κέντρο μπορεί κανείς να βρει φαγητό, ποτό και ορισμένα σημεία για μικρές αγορές. Για μετακίνηση, όμως, προς Ρίο, Βραχναίικα, παραλιακή ζώνη ή λιμάνι, οι επιλογές περιορίζονται απότομα. Η Πάτρα του καλοκαιριού, λοιπόν, δεν λειτουργεί ως πλήρως 24ωρη πόλη.

Λεωφορεία: Όχι νυχτερινό δίκτυο

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών δεν διαθέτει θερινά προγράμματα και γραμμές που εξυπηρετούν παραλιακές περιοχές και καλοκαιρινούς προορισμούς. Οι τελευταίες αναχωρήσεις διαφέρουν ανά γραμμή και ημέρα, αλλά δεν ξεπερνούν τα μεσάνυχτα. Για έναν κάτοικο αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή από μια βραδινή έξοδο χρειάζεται προγραμματισμό. Για έναν επισκέπτη που δεν γνωρίζει τις αποστάσεις, το κενό γίνεται ακόμη πιο αισθητό. Το τελευταίο δρομολόγιο από Πλαζ προς Πάτρα είναι στις 23.20. Από Πάτρα για Μονοδένδρι τις καθημερινές το τελευταίο δρομολόγιο είναι στις 8 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο στις 22.40. Τα ίδια δρομολόγια εξυπηρετούν και τα Βραχνέικα. Για τις προβλήτες στο Ριο, τα δρομολόγια έχουν προσωρινά ανασταλεί, ενώ το δρομολόγιο Νο 6, επιστρέφει στην Πάτρα, με αφετηρία το Νοσοκομείο, στις 23.15. Το τελευταίο δρομολόγιο προς Αγ. Βασίλειο, Δημορηγόπουλου με αφετηρία την οδό Ερμου, αναχωρεί στη 01.00. Να σημειωθεί, ότι τα δρομολόγια ξεκινούν στις 06.00 το πρωί.

Σε ό, τι αφορά το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, το πρώτο δρομολόγιο προς Αθήνα είναι στις 02.30 τη νύχτα και το αμέσως επόμενο στις 05.00 το πρωί. Για την παραλία της Καλόγριας, το πρώτο αναχωρεί στι 09.00 το πρωί και το τελευταίο της επιστροφής προς Πάτρα στις 20.30 το απόγευμα.

Προαστιακός: Σταματά νωρίς, ακόμη και το καλοκαίρι

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Προαστιακού Πάτρας προβλέπει πυκνά δρομολόγια μέσα στην ημέρα και το βράδυ, μαζί με λεωφορειακές συνδέσεις προς Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο, Άγιο Βασίλειο και Κάτω Αχαΐα. Οι τελευταίες κινήσεις, ωστόσο, ολοκληρώνονται πριν από τα μεσάνυχτα (22:30-23:30). Άρα ο Προαστιακός δεν διευκολύνει την επιστροφή από τη νυχτερινή διασκέδαση.

Το λιμάνι δουλεύει σε δικό του ωράριο

Ένα στοιχείο που κάνει τη διαφορά ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι το λιμάνι. Τα πλοία από και προς την Ιταλία (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία, Μπρίντιζι) είναι κατά κανόνα νυχτερινά, με τη συχνότητα να αυξάνεται σημαντικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λόγω της ζήτησης. Επειδή, όμως, ούτε το αστικό λεωφορείο, ούτε ο προαστιακός καλύπτουν αξιόπιστα αυτές τις ώρες, η μετακίνηση από και προς το λιμάνι μετά τα μεσάνυχτα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ταξί. Η λειτουργία του λιμανιού δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη 24ωρη σύνδεση με το κέντρο και τους βασικούς κόμβους.

Ταξί: Η βασική λύση όλο το βράδυ

Εδώ η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Ο πρόεδρος των ταξί Πάτρας, Γιώργος Σίδερης, μιλώντας στο thebest.gr, εξηγεί: «Τα ταξί που κυκλοφορούν τα βράδια είναι περίπου 200 και καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Το ταξί υπάρχει πάντα για να εξυπηρετεί τον κόσμο, και όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στα σημεία που είναι πιο μακριά, ιδιαίτερα τη νύχτα, όπως στο Ρίο, και στα Βραχναίικα» Στην πόλη λειτουργούν υπηρεσίες ραδιοταξί σε 24ωρη βάση, με τηλεφωνική κλήση και ψηφιακές δυνατότητες κράτησης. Επίσης, μια παρατήρηση του Γιώργου Σίδερη έχει πρακτική σημασία: «Αργά τη νύχτα είναι προτιμότερο να αναζητήσει κανείς πιάτσα ή να καλέσει ταξί, αντί να περιμένει ότι θα βρει εύκολα διερχόμενο όχημα σε κάθε δρόμο, καθώς λόγο της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου, οι οδηγοί το αποφεύγουν».

Φαρμακεία: Πάντα κάποιο ανοιχτό

Το σύστημα εφημέρευσης φαρμακείων καλύπτει την πόλη νομικά όλο το 24ωρο. Το εφημερεύον φαρμακείο είναι υποχρεωμένο να παραμένει ανοιχτό από την ώρα του βραδινού κλεισίματος -υπάρχει πάντα ένα ανοιχτό από τις 21:00 έως τις 02.00 και άλλο ένα από τις 02.00 έως το πρωί- όμως ποιο φαρμακείο εφημερεύει αλλάζει καθημερινά. Το κρίσιμο για τον κάτοικο ή τον επισκέπτη είναι να ελέγξει πρώτα ποιο φαρμακείο εφημερεύει, σε ποια ζώνη ωρών και σε ποια διεύθυνση. Η ύπαρξη εφημερίας δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί ανοιχτό φαρμακείο σε κάθε γειτονιά ούτε ότι ο παλιός κατάλογος μιας προηγούμενης ημέρας παραμένει σε ισχύ.

Νοσοκομεία: Με αυξημένη πίεση την καλοκαιρινή περίοδο

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο και το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» καλύπτουν τις επείγουσες ανάγκες μέσω προγράμματος εφημεριών. Για παιδιατρικά περιστατικά υπάρχει και το Καραμανδάνειο.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», στο Ρίο, διατηρεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε λειτουργία όλο το 24ωρο, (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο), το Νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» (Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή) και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων (Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή). Σε πραγματικό επείγον περιστατικό, ο πολίτης πρέπει να καλεί το 112 ή το 166, ώστε να κατευθυνθεί κατάλληλα και να μην αναζητά μόνος του ποιο νοσοκομείο εφημερεύει εκείνη τη νύχτα.

Νυχτερινή διασκέδαση: Ουσιαστικά μόνο το Σάββατο

Το ότι υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα δεν σημαίνει ότι η πόλη παρουσιάζει την ίδια ένταση κάθε βράδυ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκη Ματθαιόπουλο, που μίλησε στο thebest.gr, η κίνηση στα νυχτερινά καταστήματα έχει συγκεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στο Σάββατο, ενώ οι καθημερινές είναι πολύ πιο αδύναμες. «Υπάρχει το Σάββατο και καμία άλλη ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Τάκης Ματθαιόπουλος, αποδίδει την εικόνα στην ακρίβεια και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη, που περιορίζουν τη συχνότητα των εξόδων. Πρακτικά, αν σχεδιάζεις καλοκαιρινή βραδινή έξοδο στην Πάτρα με στόχο clubs και νυχτερινά μπαρ σε πλήρη λειτουργία, διάλεξε το Σάββατο.

Περίπτερα και mini-market

Για νερό, τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, το δίκτυο μετά τα μεσάνυχτα είναι περιορισμένο αλλά όχι ανύπαρκτο. «Το παραδοσιακό περίπτερο που έκλεινε στα μεσάνυχτα αντικαθίσταται σταδιακά από μια νέα γενιά καταστημάτων, ωστόσο υπάρχουν τρία περίπτερα που εξυπηρετούν και μετά τα μεσάνυχτα, στις πλατείες Ομονοίας, Όλγας και Πυροσβεστείου» λέει στο thebest.gr ο πρόεδρος των περιπτερούχων Τάκης Ταλαγάνης.

Παράλληλα, λειτουργούν αυτοματοποιημένα micro-market και mini market με διευρυμένο ή 24ωρο ωράριο, ορισμένα και με διανομή. Επειδή το ωράριο κάθε ιδιωτικής επιχείρησης μπορεί να αλλάζει, η τηλεφωνική ή διαδικτυακή επιβεβαίωση πριν από τη μετάβαση παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.