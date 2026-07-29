AKTOR: Μία από τις ελκυστικότερες επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά υποδομών

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει πλέον ταμειακά διαθέσιμα περίπου 1,3 δισ. ευρώ
Ως μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά υποδομών αναδεικνύεται η μετοχή της AKTOR, καθώς η τρέχουσα αποτίμησή της φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά τόσο των θεμελιωδών μεγεθών του ομίλου όσο και των ισχυρών αναπτυξιακών προοπτικών του.
Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ αλλάζει τα δεδομένα για την εταιρεία.
Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει πλέον ταμειακά διαθέσιμα περίπου 1,3 δισ. ευρώ, χαμηλό επίπεδο μόχλευσης και την απαιτούμενη χρηματοοικονομική ισχύ για να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Την ίδια στιγμή, η σημαντική αύξηση του free float μετά την ΑΜΚ, η οποία υπερέβη το 30% του προϋφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, δίνει στη συναλλαγή χαρακτηριστικά ουσιαστικού re-IPO.
Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η είσοδος νέων διεθνών επενδυτών ενισχύουν τη διασπορά και τη ρευστότητα της μετοχής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της χρηματιστηριακής της εικόνας.
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