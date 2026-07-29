Καιρός: Επιμένουν οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες - Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά την Πέμπτη σε 18 περιοχές

Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ συνεχίζουν να είναι το κύριο χαρακτηριστικού του καιρού και σήμερα (29.07.2026).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει ξανά μικρή πτώση αν και τοπικά θα αγγίξει ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη, όπως και σήμερα έτσι και τις επόμενες ημέρες οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις. Πρόκειται για το κλασικό μελτέμι του Ιουλίου και του Αυγούστου που θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιές.

Κατά κύριο λόγο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πιο επικίνδυνη ζώνη είναι το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου όπου αναμένονται 8 μποφόρ.

Μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Χίος, οι ανατολικές Κυκλάδες και τα νότια της Κρήτης.

Τις επόμενες ημέρες το μελτέμι θα ενισχυθεί και άλλο, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας φτάνοντας ως και τα δυτικά.

Σχετικά με την θερμοκρασία θα υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δυτικών και ανατολικών περιοχών λόγω των 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ανώτερη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα διατηρηθεί το μελτέμι αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά 18 περιοχές

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται «πορτοκαλί συναγερμός» για 18 περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Αττική, Κύθηρα

Εύβοια, Σκύρος,

Βοιωτία

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία,

Κρήτη, Κυκλάδες

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία,

περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας.

Υψηλός κίνδυνος για φωτιά κατηγορία 3, υπάρχει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.