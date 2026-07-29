Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας που έπαιζε μουσική στη διαπασών με ηχεία στραμμένα προς τα σπίτια

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη ηχορύπανση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί, με τη συνδρομή αστυνομικών των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Δ.Ι. Δυτικής Αχαΐας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το προηγούμενο βράδυ είχε διοργανώσει εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας του, θέτοντας σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα μεγάλης ισχύος. Τα ηχεία είχαν τοποθετηθεί σε εξωτερικό σημείο και ήταν στραμμένα προς τις γειτονικές κατοικίες, με τη μουσική να ακούγεται σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, προκαλώντας την έντονη διαμαρτυρία των περιοίκων.

Ύστερα από τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν το πρωί έρευνα στην οικία του άνδρα, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι ηχεία, ένας ενισχυτής και ένας ισοσταθμιστής ήχου, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα τέλεσης της παράβασης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.